Jest szansa na uratowanie dziewiętnastowiecznej rezydencji w Drynkach

Jak trafić do Drynek

Dwór

Historia

Pierwsze wzmianki o Drynkach sięgają początku XIV wieku, wcześniej była tu pewnie osada pruska, bo na tych podwalinach, poprzez nadania ziemskie, Krzyżacy budowali nowe państwo. Pierwotna nazwa Drynken najprawdopodobniej wywodziła się od imienia Prusa - Drinka.

Przez stulecia, majątek przechodził z rąk do rąk, archiwa pozwalają na wyrywkowy zapis historyczny. W XIX wieku na pewno zarządzał Drynkami, przybyły z Saksonii-Anhalt, Johann Andreas Carl Wendenburg, który zamieszkał tu najprawdopodobniej wraz z córką i zięciem. Być może to on spoczął w krypcie grobowej na rodowym cmentarzu, usytuowanym na wzniesieniu z widokiem na rezydencję.

W 1863 roku majątek został wykupiony przez mającego szkockie korzenie, Percy’ego Marshalla, który poślubił Albertinę Marshall z domu Schaefer, córkę właściciela pobliskich Pozort i jednocześnie wnuczkę Johanna Andreasa Carla Wendenburga. Tutejsze rody musiały mieć jakieś bliższe kontakty ze Szkocją, bowiem znamy szkockie koligacje w Girgajnach, Bądkach czy Mazankach. Percy Marshall wraz żoną Albertiną w roku 1870 wybudowali istniejący do dziś, niewielki dworek. Tworzyli liczną rodzinę, dorobili się bowiem, aż 12 potomków. Percy Marshall zmarł w dniu ślubu córki w 1909 roku.