Miał na liczniku 102 km/h, a ograniczenie prędkości do 40 km/h

Funkcjonariusze ogniwa ruchu drogowego, w ramach codziennej służby prowadzą pomiary prędkości na terenie całego naszego powiatu. Nadzorem Policji obejmowane są, w pierwszej kolejności, drogi o największym zagrożeniu wypadkowością oraz te, które naniesiono na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jako zagrożone przekraczaniem prędkości.

Tak było w czwartek (06.06.2024 r.) wieczorem. Patrol ogniwa ruchu drogowego ok. godz. 20:00 prowadził weryfikację zgłoszenia naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczącego przekraczania prędkości w miejscowości Jamielnik.

W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli VW Passata, który jechał z dużą prędkością. Urządzenie pomiarowe wykazało, że w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h auto miało na liczniku 102 km/h. 19-letni mieszkaniec gminy Nowe Miasto Lubawskie został zatrzymany przez policjantów, którzy zatrzymali mu prawo jazdy, został on także ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz wzbogacił się o 14 punktów karnych. Mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 100 zł, otrzymał też dodatkowo 5 punktów karnych.