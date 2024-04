Zainwestował w ropę, stracił prawie 21 tysięcy złotych

Policja apeluje

Oszuści w swoich działaniach używają różnych socjotechnik manipulacji, ofiarą np. wykorzystując presję czasu, przepadku zysku lub inne. Najczęściej pokrzywdzeni po czasie, sami nie wiedzą, jak doszło do oszustwa, co ich skłoniło do wykonywania określonych działań. Otrzymując taką propozycję, należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania? Jak można coś wygrać, nie grając w żadną z gier lub otrzymać zarobek, za coś, czego się nie robiło. Pamiętaj w realnym świecie, takie rzeczy się nie zdarzają! Powinno nas też zastanowić, dlaczego ja i skąd dana osoba miała nasz numer i dlaczego do nas dzwoni.

Co robić, by nie paść ofiarą oszusta?

- przede wszystkim kieruj się zdrowym rozsądkiem. Obietnica superatrakcyjnej inwestycji, to najczęściej metoda działania oszustów;

- pamiętaj, tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. NIGDY NIKOMU nie udostępniaj swojego konta bankowego, danych logowania oraz kodów jednorazowych;

- jeśli „konsultant” proponuje Ci zainstalowanie oprogramowania typu Any Desk, możesz być pewien, że to oszustwo. Pracownik banku nie prosi o zainstalowanie tego typu oprogramowania;

- jeśli osoba podająca się za pracownika banku żąda zweryfikowania Twoich danych i danych konta lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania rozłącz się i zadzwoń do biura obsługi klienta Twojego banku.