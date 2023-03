Ten model Toyoty to rynkowy przebój. 10 milionów sprzedanych aut

10-milionowy Yaris w wersji GR SPORT w kolorze Dynamic Grey zjechał z linii produkcyjnych w fabryce TMMF 30 marca i został dostarczony do nowego właściciela mieszkającego w okolicach Paryża.

Do końca lutego 2023 roku skumulowana sprzedaż modeli z rodziny Yarisa w Europie osiągnęła 5 155 506 egzemplarzy od czasu wprowadzenia pierwszej generacji Yarisa w 1999 roku. W 2022 roku Yaris i spokrewnione z nim modele odpowiadały za ponad jedną trzecią całkowitej sprzedaży Toyoty w Europie. Yaris hatchback trafił do klientów w liczbie 185 781 aut, Yaris Cross w liczbie 156 086 samochodów, a GR Yaris w liczbie 5 392 aut, co stanowi 8% całego segmentu.