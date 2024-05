Toyota Yaris. 25. urodziny modelu z segmentu B. Tego możesz nie wiedzieć

Toyota Yaris jest modelem globalnym, produkowanym na całym świecie. Produkcja auta rozpoczęła się w styczniu 1999 roku w japońskiej fabryce Takaoka w prefekturze Aichi, ale szybko auta na europejski rynek zaczęły opuszczać linie produkcyjne we Francji.

W 2021 roku produkcję Yarisa rozpoczęła również Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) w Kolinie, aby zaspokoić rosnący popyt na ten model w Europie. Kluczowe komponenty Yarisa, takie jak silniki benzynowe, silniki elektryczne i hybrydowe przekładnie, są produkowane w Polsce, w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland na Dolnym Śląsku. Samochód odniósł spektakularny sukces – jest kolejnym autem Toyoty, którego globalna sprzedaż przekroczyła 10 milionów egzemplarzy. Yarisa doceniają nie tylko klienci, ale i branżowi eksperci. To jedyny samochód, który dwukrotnie zdobył tytuł Europejskiego Samochodu Roku w XXI wieku. Pierwszy model wygrał w tym prestiżowym konkursie w 2000 roku, zaś w roku 2021 sukces ten powtórzyła aktualna, czwarta generacja. Co więcej, każda kolejna odsłona Yarisa była nominowana do tytułu Car of the Year.

Debiut Toyoty Yaris. Nowe otwarcie w segmencie B

Toyota Yaris zadebiutowała w 1999 roku. Miała przestronne nadwozie o lekko zaokrąglonych kształtach i wymiarach dostosowanych do potrzeb mieszkańców europejskich miast. Samochód otrzymał wygodne, praktyczne wnętrze z większą ilością miejsca nad głowami niż w wielu pojazdach z wyższego segmentu C. Atrakcyjną estetykę i przestronne wnętrze uzyskano bez żadnych kompromisów w zakresie bezpieczeństwa, dlatego pierwszy Yaris stał się najbezpieczniejszym samochodem w swoim segmencie według Euro NCAP. Produkcja auta rozpoczęła się w styczniu 1999 roku. Toyota Pod maską pracował zaawansowany, 68-konny silnik benzynowy 1,0 l, który pod względem mocy konkurował z ówczesnymi jednostkami o pojemności 1,4 litra. Silnik ten zdobył główną nagrodę w pierwszej edycji konkursu International Engine of the Year 1999. Do wyboru w wyższych wersjach wyposażenia była także 1,3-litrowa jednostka VVT-i o mocy 87 KM. Yaris szybko stał się ulubieńcem klientów w całej Europie, którzy docenili jego praktyczność, modną stylistykę, łatwość w manewrowaniu po mieście oraz niezawodność.

Druga generacja Toyoty Yaris. Nowy, wyższy standard

Yaris drugiej generacji zadebiutował w Europie w 2005 roku, oferując większe nadwozie i ulepszone technologie. Zaprojektowano go tak, by pod względem przestronności i komfortu jego wnętrze było zbliżone do aut z segmentu C. Z tyłu mogło wygodnie podróżować troje dorosłych pasażerów dzięki dużej przestrzeni i płaskiej podłodze przed kanapą. Bagażnik miał pojemność 272 l, a po złożeniu kanapy oferował największą w klasie pojemność 737 litrów oraz funkcję płaskiej podłogi Easy Flat. Auto zdobyło maksymalne pięć gwiazdek w testach Euro NCAP, poprawiając wynik poprzednika. Samochód odniósł spektakularny sukces – jest kolejnym autem Toyoty, którego globalna sprzedaż przekroczyła 10 milionów egzemplarzy. Toyota

Yaris drugiej generacji oferował trzy warianty nadwozia oraz trzy silniki do wyboru, w tym oszczędny i dynamiczny 1,0-litrowy VVT-i o mocy 69 KM. Toyota wprowadziła do gamy też sportową odmianę TS z silnikiem 1,8 litra Dual VVT-i o mocy 132 KM.

Trzecia generacji Toyoty Yaris. Napęd hybrydowy wchodzi do segmentu B

W 2012 roku trzecia generacja Yarisa zrewolucjonizowała segment B, wprowadzając napęd hybrydowy. Po trzech latach prac udało się opracować mniejszą wersję układu napędowego z Priusa, ograniczając wymiary wszystkich komponentów i zastępując silnik 1,8 l jednostką o pojemności 1,5 l. Dzięki temu hybrydowy Yaris zachował osiągi, komfort wnętrza i przestrzeń ładunkową konwencjonalnej wersji. Premiera pierwszego hybrydowego auta miejskiego potwierdziła zamiary Toyoty dotyczące wprowadzenia niskoemisyjnego napędu do całej gamy modelowej.

Napęd hybrydowy o mocy 100 KM zapewniał najlepsze osiągi i najniższe zużycie paliwa w swojej klasie, umożliwiając także jazdę w trybie elektrycznym. Nadwozie Yarisa trzeciej generacji otrzymało zupełnie nową, bardziej aerodynamiczną karoserię, osiągając najlepszy w swojej klasie współczynnik oporu powietrza Cx 0,287. W 2017 roku auto przeszło znaczący facelifting, który obejmował ponad 900 nowych części. Stylistyka przodu i tyłu została wyraźnie zmieniona, a napęd hybrydowy udoskonalony. Wprowadzono także nowe wyposażenie i technologie bezpieczeństwa, w tym systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Efektem tych zmian było ponowne zdobycie przez Yarisa pięciu gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP.

Najnowsza Toyota Yaris. Dwie hybrydy do wyboru i zaawansowane technologie

Zaprezentowana w 2020 roku najnowsza odsłona Toyoty Yaris odniosła spektakularny sukces na europejskim rynku. Miejski hatchback czwartej generacji został zaprojektowany zupełnie od nowa na modułowej platformie TNGA-B, zyskując znacznie sztywniejsze nadwozie, niżej położony środek ciężkości, szerszy rozstaw osi oraz całkowicie zmienione proporcje wnętrza z obniżoną, bardziej sportową pozycją za kierownicą. W 2024 roku Yaris czwartej generacji przeszedł facelifting. Najnowsza odsłona miejskiej Toyoty otrzymała szereg ulepszeń, w tym nowy, mocniejszy napęd hybrydowy o mocy 130 KM. Toyota Auto otrzymało czwartą generację napędu hybrydowego z nowym 1,5-litrowym silnikiem benzynowym, który zapewnia jeszcze mniejsze zużycie paliwa, niższą emisję spalin, a także ma większą zdolność do poruszania się tylko w trybie elektrycznym nawet do prędkości 130 km/h. Auto jest również dostępne z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym z sześciobiegową manualną lub bezstopniową automatyczną skrzynią biegów Multidrive S.

Aktualny model wszedł na rynek jako najbezpieczniejszy miejski samochód na świecie. Obok sztywnej konstrukcji otrzymał zaawansowane systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, takie jak asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) czy układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, a także nową centralną poduszkę między przednimi fotelami. W 2024 roku Yaris czwartej generacji przeszedł facelifting. Najnowsza odsłona miejskiej Toyoty otrzymała szereg ulepszeń, w tym nowy, mocniejszy napęd hybrydowy o mocy 130 KM. Lepsza dynamika i elastyczność nowego napędu to efekt zastosowania nowej przekładni, mocniejszego silnika elektrycznego oraz udoskonalonego oprogramowania układu sterowania mocą. 130- konny hybrydowy Yaris rozpędza się od 0 do 100 km/h o pół sekundy szybciej (9,2 s), krótszy jest też czas przyspieszenia od 80 do 120 km/h (7,5 s). Żeby utrzymać wiodącą pozycję w bardzo konkurencyjnym segmencie B w Europie auto zyskało ulepszone systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy i parkowania Toyota T-MATE, w tym najnowszą generację Toyota Safety Sense. W Yarisie debiutują też nowe cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala, a system multimedialny obsługiwany jest przy pomocy nowych, większych ekranów. Wraz z czwartą generacją modelu rodzina Yarisa powiększyła się o kultowego już hot-hatcha GR Yaris oraz Yarisa Cross, czyli miejskiego crossovera, który podbił segment B-SUV.

