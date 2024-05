Ford na EKG w Katowicach. Elektromobilność wymaga od nas zmiany podejścia w wielu aspektach

Elektromobilność to nie tylko liczne wyzwania przed producentami, ale i przed klientami. Jednocześnie jest ona nieuchronna i mimo pewnych potknięć czeka całą branżę, czego dowiódł XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Za nami XVI Europejski Kongres Gospodarczy, którego gospodarzem były Katowice. Największe biznesowe wydarzenie w Europie Środkowej odbywało się w dniach od 7 do 9 maja 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Gospodarczym w Katowicach. Podczas Kongresu odbywały się liczne prelekcje z różnych branż. Sporo uwagi poświęcono również branży motoryzacyjnej. Począwszy od konferencji poświęconej elektromobilności i przemysłowi motoryzacyjnemu w Europie, aż po dziedziny okołomotoryzacyjne jak infrastruktura drogowa w Polsce czy prelekcje poświęcone branży energetycznej, która odgrywa coraz większą rolę w zmierzającej w kierunku elektromobilności motoryzacji. Oprócz tego wiele firm miało swoje stoiska, gdzie można było zapoznać się z ich ofertą i profilem ich działalności, planami na przyszłość, itd. Takim przyszłościowym rozwiązaniem jest np. autonomiczny autobus firmy Bless. Pomieści do 15 osób, ma kompaktowe wymiary i już jeździ m.in. po parku Dolina 3 Stawów w Katowicach. Wreszcie przechodzimy do clou programu, a więc stoiska Forda, jedynej marki motoryzacyjnej, która wystawiła się na Kongresie.

Ford jest jedyną marką motoryzacyjną, która zdecydowała się wystawić elektryczne samochody na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Skąd taki plan i jaki cel temu przyświeca? Elektromobilność to nie tylko liczne wyzwania przed producentami, ale i przed klientami. Jednocześnie jest ona nieuchronna i mimo pewnych potknięć czeka całą branżę, czego dowiódł XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Ford Piotr Konieczny, dyrektor sprzedaży Ford Samochody Dostawcze:- Bycie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach jest dla marki Ford kluczowe. Stoimy obecnie w obliczu wielu wyzwań, w tym wyzwań związanych z ochroną klimatu. Jako globalna marka, myślimy także globalnie i chcemy coraz bardziej rozwijać gamę samochodów elektrycznych czy też hybrydowych. To nasz wkład w przyczynianiu się do tej zmiany. Przy czym nie chodzi tu tylko o same produkty, lecz także sposób wytwarzania samochodów, dbanie o środowisko naturalne czy o wykorzystywane zasoby. Nasze plany zakładają produkcje nie tylko zeroemisyjnych pojazdów, ale także o to, by nasz proces produkcyjny niósł za sobą zerowy ślad węglowy. Dlatego właśnie, tutaj w Katowicach, chcemy pomagać, informować, ale także inspirować przedsiębiorców do udziału w tej transformacji, między innymi poprzez wymianę flot samochodowych na pojazdy zero- lub niskoemisyjne.

Ford na EKG skupił się na autach użytkowych. Mógłby Pan powiedzieć coś więcej na temat prezentowanych modeli (najważniejsze parametry użytkowe, główne atuty i przewaga względem konkurencji, ceny)? - Po raz pierwszy w Polsce pokazujemy dwa nasze najnowsze samochody, które w wersji elektrycznej uzupełniają gamę tych samych modeli w wersjach spalinowych.

Zacznę od E-Tourneo Customa. Jest to elektryczna wersja naszego nowego samochodu, który pojawił się na rynku pod koniec ubiegłego roku w wersjach spalinowych. Wersja, którą tutaj prezentujemy, przeznaczona jest do przewozu 8 lub 9 osób. Samochód charakteryzuje się baterią o pojemności użytkowej 64 kWh i pozwala według WLTP na osiągnięcie zasięgu w cyklu mieszanym rzędu 325 km. Oczywiście ten samochód został wyposażony we wszystkie najnowsze technologie, które są obecnie dostępne. Warto przy tym wspomnieć o tym, że zarówno nowe Customy, jak i wszystkie nasze pozostałe samochody, są w pełni skomunikowane, czyli za pomocą modemu mogą łączyć się z tzw. chmurą, a to z kolei otwiera różne możliwości dodatkowych usług, które mają na celu podnieść produktywność czy zoptymalizować sposób wykorzystania tych samochodów.

W końcu samochody oferowane przez dział Pro, czyli część Forda odpowiedzialną za samochody użytkowe, mają za główne zadanie pracować na rzecz swoich właścicieli, mają po prostu na siebie zarabiać. Co więcej o E-Tourneo Custom? Wszystkie te samochody spełniają najnowsze wymagania normy bezpieczeństwa GSR.2, która zacznie obowiązywać od 7 lipca, co oznacza, że wszystkie systemy bezpieczeństwa, adaptacyjne tempomaty, asystenci pasa ruchu, itd., wszystko to mamy na ich wyposażeniu.

Oczywiście równolegle do E-Tourneo Customa wprowadzamy jego użytkową wersję, a więc E-Transita Customa, który będzie dostępny zarówno w wersji furgon, jak i w wersji brygadowej. Ale model ten będzie także dostępny w wersji kombi do przewozu osób.

- Natomiast jeśli chodzi o E-Transita Couriera, stanowi on uzupełnienie samochodów elektrycznych w naszej gamie. Jest to model, który wprowadziliśmy na rynek stosunkowo niedawno, bo pierwsze egzemplarze w Polsce pojawiły się w lutym tego roku. Jak na razie w wersjach spalinowych - benzynowych i z silnikami diesla, natomiast wersja elektryczna, którą tutaj premierowo pokazujemy, będzie dostępna w produkcji i do odbioru w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

- Wraz z E-Transitem Courierem wprowadzamy również E-Tourneo Couriera, czyli wersję osobową. Transit Courier to zupełnie nowy samochód, całkowicie "fordowska" konstrukcja, znacznie większy od poprzednika i mamy nadzieję, że zawojujemy tym samochodem też segment lekkich samochodów dostawczych, czyli charakteryzujących się przestrzenią ładunkową blisko 3 metrów sześciennych w wersjach van i ładownościami rzędu 800 kg.

Jest to pełnoprawny rywal krótkich wersji takich aut jak: Fiat Doblo, Toyota Proace City, Opel Combo, Peugeot Partner czy Citroen Berlingo.

- W zakresie większych samochodów kolejnym naszym modelem będzie Transit Connect i Tourneo Connect. To już są pojazdy większe, które do tej pory sprzedawaliśmy właśnie w wersjach długich. Co ciekawe, jeszcze pod kątem elektryfikacji, jako jedni z niewielu na rynku w modelu Connect będziemy mieć samochód dostawczy z hybrydą plug-in.

Nie jest przypadkiem tak, że Państwo jesteście jedyną marką na rynku aut dostawczych oferującą hybrydy plug-in w Europie? - W niektórych segmentach tak, w niektórych nie. Naszą nowością jest Ford Transit Connect PHEV, występujący właśnie jako hybryda plug-in. Z bezemisyjnym zasięgiem wynoszącym ok. 110 kilometrów, auto to doskonale nadaje się do wykorzystania w miastach i przedmieściach.

Natomiast, wracając jeszcze na chwilę do Customa, on również będzie dostępny w wersji plug-in hybrid i nie ma w tej chwili drugiego samochodu tej klasy i tej wielkości oferowanego jako hybryda plug-in. To samo dotyczy Rangera, który pojawi się na początku przyszłego roku w wersji PHEV.

Mówiliśmy tutaj o rodzinie aut użytkowych Forda, o Tourneo, o Transicie, jest ona bardzo duża. Z ilu modeli się składa i czy mógłby Pan coś wspomnieć o palecie aut użytkowych Forda - jak wygląda ona obecnie i jakie są plany na najbliższą przyszłość?

- Rzeczywiście staramy się objąć naszą ofertą maksymalny zakres potrzeb rynku, czyli od samochodów typu furgon, poprzez samochody brygadowe do przewozu osób i ładunku, samochody do przewozu osób, auta ze skrzyniami ładunkowymi i zabudowane samochody, kończąc na 18-osobowych busach. Jeżeli natomiast chodzi o gamę modelową, to najmniejszym naszym samochodem użytkowym jest właśnie nowy Transit Courier, drugim w kolejności jest Transit Connect, trochę większy i występujący w dwóch wersjach długości nadwozia. Kolejnym Transit Custom, który jest też dostępny w wersjach van, brygadowy i kombi. Potem jest nasz właściwy Transit, już bez przydomka. Zapewnia on najszerszą paletę możliwych zastosowań i - nie ma co ukrywać - w Polsce, segment pojazdów o wielkości Transita to największa część rynku aut dostawczych. Co ciekawe, jest on o wiele większy niż ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, gdzie np. w wielu krajach segment jednotonowych samochodów, czyli Customa, jest zdecydowanie większy niż dużych samochodów w rodzaju Transita. Gama Transita to różne wersje nadwoziowe, od furgonów począwszy, poprzez podwozia, podwozia z podwójną kabiną, po tzw. platformy pod zabudowy mogące stanowić bazę pod różnego rodzaju niskopodłogowe zabudowy, w tym np. kamperowe, a kończąc na autobusach kategorii M2. No i oczywiście E-Transit, który cieszy się w Polsce wyjątkowym powodzeniem. Proszę sobie wyobrazić, że w 2023 roku E-Transit był trzecim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w Polsce wśród wszystkich samochodów i najpopularniejszym elektrycznym samochodem dostawczym. W segmencie samochodów dwutonowych E-Transit jest zdecydowanym liderem - sprzedaliśmy w 2023 roku około 840 sztuk tego modelu, co stanowiło blisko 80% tego segmentu.

Jest to swego rodzaju ciekawostka, bowiem kluczowi rywale E-Transita też są oferowani w wersjach elektrycznych, a jednak to E-Transit zdominował rynek. Jakie mogą być powody tej przewagi nad rywalami? - Myślę, że wprowadzając ten samochód w II połowe 2022 roku od razu zaproponowaliśmy takie rozwiązania, które zapewniały zdecydowanie większe zasięgi niż konkurencja, większe możliwości konfiguracji parametrów ładowania, planowania, itd. i rzeczywiście, przynajmniej do teraz, wydaje się, że nasz produkt pod kątem osiągów i możliwości zdecydowanie przewyższa konkurencję... Oczywiście przyznaję, że już za chwilę rywale mogą nam dorównać i walka na rynku aut elektrycznych będzie bardziej wyrównana, z czego sobie zdajemy sprawę. Wiemy jednak, że te cechy naszego Transita jak funkcjonalność, produktywność czy właśnie dodatkowe rozwiązania, które oferujemy, przyczynią się do utrzymania tej pozycji. Wielu klientów w Polsce, którzy użytkują te samochody, przekonało się o tym, że to auto nadaje się do pracy w warunkach rzeczywistych. Oczywiście należy zaznaczyć, że samochody elektryczne mają to do siebie, że do niektórych rodzajów biznesów nadają się doskonale. Działalności, które polegają na dowozach i transporcie na krótkie odległości, przy przewidywalnych dziennych przebiegach, np. w firmach kurierskich, które nota bene stanowią sporą grupę naszych klientów i gdzie okazuje się, że przeciętnie samochód kurierski pokonuje dziennie dystans ok. 80 km, to takie firmy w pełni docenią zalety naszych aut elektrycznych i bardzo niskie koszty używania, które one generują.

Cały czas rozmawiamy o samochodach użytkowych. Wiadomo, że są one powiązane z klientami biznesowymi, z przedsiębiorcami. Czy Ford ma jakieś skierowane do nich specjalne, atrakcyjne warunki finansowania, np. w formie leasingu, wynajmu długoterminowego lub kredytu?

- Oferujemy, we współpracy z naszymi partnerami, w zasadzie wszystkie najbardziej rozpowszechnione formy finansowania, zaczynając od najbardziej popularnej wciąż w Polsce formy jaką jest tzw. leasing operacyjny. Jest on oferowany we współpracy z naszym partnerem, BNP Paribas, w dwóch formach - tradycyjny leasing z niskim wykupem i cieszący się coraz większym zainteresowaniem tzw. Ford Leasing Opcje, czyli z wysokim wykupem zbliżonym do wartości rezydualnej, który generalnie w większości przypadków polega na tym, że samochód się po prostu po okresie tego leasingu zwraca i korzysta z następnego.

Z kolei Arval jest naszym partnerem w zakresie wynajmu i tzw. usług zarządzania flotą. Oferujemy też klasyczne kredytowe finansowania, aczkolwiek to w przypadku przedsiębiorców cieszy się mniejszym powodzeniem. Jesteśmy w stanie dopasować odpowiednią formę finansowania do potrzeb każdego klienta, z możliwością objęcia tym nie tylko kosztów zakupu samego samochodu, ale i kosztów serwisu na określony czas, wymiany opon i wszystkich tych elementów, które się wiążą z całkowitym użytkowaniem samochodu przez ten cały okres.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Podsumowanie

Podsumowując elektryfikacja prędzej czy później czeka branżę motoryzacyjną i z pewnością jest ona wyzwaniem nie tylko dla całego sektora automotive, ale i dla konsumentów, którzy będą musieli zmienić swoje postrzeganie dotyczące użytkowania pojazdów. Nie powinniśmy jednak traktować dziejącej się na naszych oczach rewolucji jako czegoś złego, lecz jako szansę dla rozwoju wielu różnych branż i jeden z impulsów do coraz bardziej niezbędnej transformacji energetycznej. Ford zdaje się być bardzo dobrze przygotowany na nadchodzące czasy i dostrzegać potencjał elektromobilności zwłaszcza wśród samochodów dostawczych. To właśnie tam elektryfikacja umożliwi przede wszystkim obniżenie kosztów eksploatacji. Jedno jest pewne - czeka nas naprawdę duża rewolucja. Głównym patronem medialnym wydarzenia jest Polska Press Grupa, wydawca m.in. serwisu i magazynu „Strefa Biznesu”, 22 serwisów i dzienników regionalnych, ponad 500 serwisów miejskich, skonsolidowanych pod marką NaszeMiasto.pl, ogólnopolskiego portalu informacyjnego i.pl oraz serwisów e-commerce, branżowych i tematycznych, w tym: Sportowy24.pl, Gol24.pl, Telemagazyn.pl i Shownews.pl.

Wideo Precz z Zielonym Ładem! - protest rolników w Warszawie