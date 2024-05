Toyota Yaris Cross 2024. Teraz już tylko z hybrydami

Toyota Yaris Cross 2024. Z wyglądu taka sama

Toyota Yaris Cross 2024. Napęd

Nowa hybryda o mocy 130 KM wykorzystuje znany, trzycylindrowy silnik benzynowy 1,5 l i ma nową przekładnię hybrydową oraz większy i mocniejszy silnik elektryczny. Wraz z przeprogramowaniem jednostki sterującej pozwoliło to właśnie na ów 12-procentowy wzrost mocy ze 116 KM do 130 KM. Ulepszony silnik elektryczny MG2 ma teraz wyższy moment obrotowy, który wzrósł ze 141 na 185 Nm. Przedstawiciele Toyoty zapewniają, że dzięki tym modyfikacjom auto ma lepsze osiągi bowiem czas przyspieszania od 0 do 100 km/h skrócono o pół sekundy (do 10,7 s), a elastyczność w zakresie prędkości 80-120 km/h poprawiła się o 0,4 sekundy i wynosi 8,9 s. Warto podkreślić, że zwiększenie osiągów nie wpłynęło negatywnie na emisje CO2 oraz zużycie paliwa, które wynoszą odpowiednio 101-116 g/km oraz 4,5-5,2 l/100 km. Dotychczasowy układ o mocy 116 KM emituje średnio 101-115 g CO2/km oraz ma średnie zużycie paliwa na poziomie 4,5-5,1 l/100 km. Nasze jazdy testowe potwierdziły, że większa moc silnika elektrycznego umożliwia poruszanie się z wyższymi prędkościami w trybie EV oraz bardziej efektywną pracę jednostki spalinowej, co z kolei przekłada się na niższe zużycie paliwa.

Toyota Yaris Cross 2024. Pierwsze wrażenia

Patrząc z zewnątrz nowej Yaris Cross nie odróżnimy od poprzedniczki. Będzie to możliwe dopiero, gdy wyruszymy tym samochodem w drogę, odczujemy większą oddaną do dyspozycji kierowcy moc nowej hybrydy oraz fakt, że pomaga mu w kierowaniu kilka nowych elementów wyposażenia.

Pierwsze wrażenie jest takie, że faktycznie teraz B-SUV Toyoty jest lepiej wyciszony. Mimo, iż w kabinie słychać, szczególnie podczas zdecydowanych przyspieszeń odgłos pracy jednostki trzycylindrowej to jednak ogólnie we wnętrzu można spokojnie rozmawiać nawet przy prędkościach autostradowych. Interesowała nas dynamika nowego napędu i fakt czy te dodatkowe 15 KM w porównaniu z dotychczas znaną w tym modelu hybrydą sprawiają, że Yaris lepiej się „zbiera”. Oczywiście skrzynia bezstopniowa nie lubi wciąż gwałtownych depnięć w pedał gazu, ale odpowiednie nim operowanie sprawiało, że nie narzekaliśmy w żadnych warunkach na ospałość napędu. Było to szczególnie ważne podczas jazdy w ruchu miejskim a także na bardzo krętych drogach wprawdzie asfaltowych, ale za to raz pnących się w górę bądź ostro schodzących w dół. Na autostradzie nowa hybryda jeśli chodzi o przyspieszenia także do prędkości 130 – 140 km/h radzi sobie bardzo dobrze.

Podczas jazdy komputer pokładowym wskazywał średnie zużycie benzyny na poziomie od 3,9 do 4,4 l/100 km. Były momenty, że naprawdę staraliśmy się z tego napędu wycisnąć ile się da. Po pokonaniu ok. 200 km po bardzo różnych drogach komputer wskazał nam również fakt, że podczas jazdy na tym dystansie silnik elektryczny pracował przez 56 % czasu jazdy wspierając silnik benzynowy bądź samodzielnie napędzając samochód. Niskie spalanie jest zatem dużym plusem odmłodzonej Toyoty.

Potwierdzamy również, że Yaris Cross 2024 z nowymi technologiami ma zwiększoną wydajność napędu w zależności od nachylenia drogi. Np. na wzniesieniu nie ma konieczności mocniejszego wciśnięcia pedału przyspieszenia, a podczas zjeżdżania auto delikatnie zwalniało po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia.

Podczas pierwszych jazd testowych mieliśmy również okazję poznać relatywnie sztywne zawieszenie tego samochodu oraz pewność zachowania się (nisko położony środek ciężkości) nawet w ciasnych zakrętach. Precyzyjny układ kierowniczy i całkiem żwawy napęd uczyniły tę jazdę naprawdę przyjemną. Doceniamy również współpracę pojazdu z aktywną nawigacją, która objawiała się np. samoczynnym zwalnianiem przed zakrętami i wspomaganiem skręcania przy pokonywaniu łuków.

Trochę jednak narzekaliśmy na nawigację, która po ustawieniu celu pokazywała jedynie dystanse i czas dojazdu do punktów pośrednich a nie do celu ostatecznego, irytujące były również dźwięki sygnalizujące nawet minimalne przekroczenia prędkości (da się to wyłączyć), ale to skutek obecności systemów „czytania” i reakcja pojazdu na odpowiednie znaki.