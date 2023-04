Samorząd Elbląga bije się z rządem o port. Mieszkańcy odpowiedzą na dwa pytania, które napisały władze miasta

Spór o port w Elblągu. O co chodzi?

Referendum w Elblągu. Port - to główny wątek

„Kampania przeciwko przejęciu przez rząd portu miejskiego”, „powiedz tak miejskiemu portowi” - to hasła swoistego referendum, które wczoraj rozpoczęło się w Elblągu. Mieszkańcy, o co prosi prezydent miasta Witold Wróblewski, mają wyrazić swoje zdanie na temat przyszłości miejscowego portu, który ma być głównym beneficjentem korzyści z przekopu Mierzei Wiślanej.

Pierwsze z pytań brzmi: Czy port powinien zostać własnością miasta,

a drugie: Czy samorząd ma przekazać ten obiekt Skarbowi Państwa?

Dodajmy, na pytania „referendum” mieszkańcy Elbląga mogą odpowiadać do 7 maja 2023 r., za pomocą ankiet elektronicznych i papierowych. To na podstawie wyniku badania włodarze Elbląga będą opierać swoją decyzję w sprawie rządowego wsparcia i przekazania portu do zasobów Skarbu Państwa.