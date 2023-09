100 milionów powodów dla dokończenia inwestycji. Jak obecnie wygląda port w Elblągu? Sprawdziliśmy!

- Na stole nadal leży propozycja w wysokości 100 milionów złotych, która w mojej ocenie jest dobrą propozycją rządową, żeby port morski w Elblągu mógł się rozwijać – mówi wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. - To, co dzieje się w Elblągu, to brudna gra polityczna. Lokalni samorządowcy powinni dbać o to, żeby Elbląg, Warmia i Mazury się stale rozwijały.

Droga morska, która zamiast zostać połączona, dzieli. Czy słusznie?

- Przed nami droga sądowa, niech sąd określi czyja to kompetencja. Sprawa jest obecnie przygotowywana. To wyjątkowa sytuacja, kiedy rząd nie przyznaje się do swojej własności. Jaśniej już chyba nie można – rzeka i tor (wodny prowadzący do portu – red.) są Skarbu Państwa, a pogłębienie to zadanie Urzędu Morskiego. To zadanie powinno mieć odzwierciedlenie w budżecie państwa, a nie samorządu – podkreślał Witold Wróblewski. Dodał, że „przekop trzeba dokończyć” dzięki właśnie pracom w Elblągu.