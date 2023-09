Prezydent RP Andrzej Duda: Centralny Port komunikacyjny największym wyzwaniem pierwszej połowy XXI w.

Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, że należy inwestować w CPK, choć jednocześnie przyznał, iż wiele osób chce ten projekt zablokować.

- Czy potrzebujemy Centralnego Portu Komunikacyjnego? Tak. Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Czy warto? Tak. Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak. Czy będą chcieli to zablokować? Tak. Czy posuną się do wszelkich działań, żeby to zablokować? Tak. Czy musimy tego pilnować pod każdym względem, jeżeli chodzi o możliwości dokonania różnego rodzaju oszustw, malwersacji, czy wręcz aktów sabotażu i zdrady? Tak - powiedział prezydent Andrzej Duda.