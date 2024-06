Pisz: 35-latek zatrzymany za groźby i narkotyki

35-latek zatrzymany za groźby i narkotyki

Piscy policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie Pisza. Do zdarzenia doszło 21 czerwca br. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres, aby sprawdzić co się tam dzieje.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że do rodziców przyszedł w odwiedziny 35-letni syn będący pod działaniem alkoholu. Bez powodu wszczął awanturę wobec matki, ojca i siostry. Wszystko działo się w obecności 5-letniego siostrzeńca. Z relacji będących tam osób wynikało, że syn pobił ojca uderzając go pięściami po ciele oraz groził domownikom pozbawieniem życia i zdrowia, czego się realnie obawiali. W tej sytuacji sprawca przemocy został zatrzymany, a rodzina objęta została procedurą ,,Niebieska karta”.

KPP Pisz

Wyjaśniając okoliczności tego zdarzenia policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu 35-latka plantację 11 krzaków konopi indyjskich. Były one uprawniane w specjalnie przygotowanym do tego namiocie oraz drewnianej szafce, którą sam zrobił. Do tego funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli blisko 70 gramów suszu roślinnego.