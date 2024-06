Kupił w Hiszpanii marihuanę, przesyłkę nadał do Polski. Wpadł, gdy chciał ją odebrać

Kupił w Hiszpanii marihuanę, a przesyłkę nadał do Polski

Akt oskarżenia w tej sprawie wysłał do Sądu Okręgowego w Olsztynie Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

"Jacek W. został oskarżony o dokonanie, wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środka odurzającego w postaci około 12 kg marihuany" - brzmi zarzut.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna 24 czerwca 2022 r. pojechał do jednego z miast w Hiszpanii, by po trzech dniach wrócić do Olsztyna. W tym czasie niemieccy celnicy podczas kontroli kontenerów z przesyłkami kurierskimi odkryli, że w paczce nadanej w Hiszpanii jest marihuana. Przesyłka była zaadresowana na odbiorcę w Olsztynie. Niemieckie służby poinformowały o tym polskie organy ścigania.

Biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, którzy zbadali zawartość tej przesyłki, ustalili, że znajdowało się w niej blisko 12 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 190 tys. zł. 4 lipca policjanci w Olsztynie zatrzymali mężczyznę, który miał odbierać pakunek z Hiszpanii. W paczce nie było już narkotyków, bo te zabezpieczyli wcześniej śledczy.