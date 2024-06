Wypadek na trasie Orzysz-Ełk [ZDJĘCIA]

Pierwszy weekend wakacji pod względem wypadków

Sporo się działo na piskich drogach podczas pierwszego wakacyjnego weekendu. Policjanci pracowali na miejscu do 2 wypadków drogowych oraz 6 kolizji.

Pierwszy wypadek miał miejsce w sobotę (22 czerwca br.) przed godz. 13.00 na drodze krajowej nr 16. Na odcinku drogi Orzysz- Ełk, na wysokości miejscowości Strzelniki, zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierowca pojazdu marki Opel nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad autem i uderzył bokiem w jadącą z przeciwka skodę. Samochodem marki Skoda kierowała 55-letnia kobieta. Kierujący jechali sami. Oboje zabrani zostali do szpitala.

KPP Ełk

Kilka minut później w miejscowości Nowe Drygały doszło do drugiego wypadku, gdzie także zderzyły się dwa samochody osobowe. Wstępne ustalenia wskazują na to, że 20-letnia kierująca samochodem marki Skoda skręcała w lewo. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącego z przeciwka volkswagenowi w wyniku czego doszło do zderzenia aut. W wypadku poszkodowana została pasażera jadąca volkswagenem, która zabrana zastała do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności obu tych zdarzeń.