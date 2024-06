Kolejne cyberprzestępstwo, którego ofiarą padła starsza osoba

We wtorek (14.06.2024 r.) w godzinach popołudniowych do komendy policji stawiła się mieszkanka gminy Iława. Kobieta oświadczyła, że dostała sms – a od osoby podającej się za jej syna, która oświadczyła, że jego telefon się popsuł i posiada teraz nowy aparat i nowy numer. Dodając, że pokrzywdzona ma sobie zapisać ten numer a stary wykasować. Zgłaszająca oświadczyła, że oszust pisał do niej za pomocą wiadomości sms i poprosił o wpłacenia na jego konto 2689,99 zł na zakup nowego aparatu telefonicznego.

Kobieta przelała gotówkę na podany rachunek. Po chwili udało się pokrzywdzonej skontaktować się z prawdziwym synem Wtedy to zorientowała się, że została oszukana. Okazało się, że nie doszło do uszkodzenia telefonu a mężczyzna nie prosił o przelew na nowy aparat. Kobieta o wszystkim poinformowała policjantów.