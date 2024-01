Omoda 5. Chiński SUV niebawem trafi do Polski. Co już wiemy o nowości?

„Naszą strategią nie jest agresywna polityka cenowa. Chcemy przyciągnąć polskich użytkowników przede wszystkim jakością i doskonałym wyposażeniem naszych samochodów. Ale jesteśmy przekonani, że cena tej klasy samochodu, którą zaproponujemy, będzie niezwykle atrakcyjna. Stawiamy też na korzystne warunki gwarancji, aby przekonać potencjalnych klientów” – powiedział Eric Zheng, dyrektor marki OMODA w Polsce. Jak dodaje, marka w ciągu pięciu lat chce osiągnąć 5 proc. udziałów w rynku sprzedaży nowych aut – „Wiemy, że jest to ambitny plan, ale jesteśmy pewni naszych produktów. OMODA 5 została zaprojektowana i dopracowana pod kątem użytkowników europejskich i chcemy zapewnić im również dobrą opiekę posprzedażową. Dlatego właśnie szukamy dealerów, którzy będą mogli również zapewnić serwis aut i realizować usługi gwarancyjne” – tłumaczy Eric Zheng.

Początkowo OMODA planuje otworzyć około 20 salonów w największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław itp. Dodatkowo w planach są showroomy w centrach miast, aby każdy mógł zobaczyć auto z bliska. Docelowo punktów sprzedaży ma być od 30 do 40, a każdy z nich będzie punktem serwisowym z dokładnie przeszkolonym zespołem – było to kluczowym punktem podczas spotkań z potencjalnymi dealerami marki, które odbyły się w zeszłym roku.

Elektryczny model OMODY E5 wyposażony będzie w technologię, która charakteryzuje się niskim zużyciem energii i dużą wytrzymałością. Zapotrzebowanie na prąd wynosić będzie 15,5 kWh/100 km, dzięki czemu samochód będzie mógł przejechać do 430 km na jednym ładowaniu. Co więcej, dzięki systemowi szybkiego ładowania, akumulator naładujemy od 30 proc. do 80 proc. w zaledwie pół godziny.