Ford Ranger 3.0 EcoBlue Turbo 240 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, wyposażenie i ceny

Kiedyś do testu każdego pickupa podchodziłem tak, jak do jazdy testowej autem dostawczym i/lub użytkowym. Nie spodziewałem się żadnych konkretnych emocji, a jedynie minimum wyposażenia, przeciętne prowadzenie, równie przeciętny komfort i praktycznie brak wspomnień. Z Fordem Rangerem, jak i innymi nowoczesnymi pickupami jest zupełnie inaczej. Komfort, rewelacyjne wyposażenie, zaskakująco dobre prowadzenie i przyjemny charakter – jeśli ktoś szuka takich cech i oczekuje dodatkowo auta do pracy, w tym modelu znajdzie praktycznie wszystko!

Czy można połączyć cechy auta, które sprawdzi się w roli samochodu użytkowego, rodzinnego, komfortowego SUV-a i kompana na dalekie wycieczki? Wydaje się, że połączenie tych cech jest bardzo trudne, ale na rynku istnieje kilka propozycji, które sprawdzą się w tej skomplikowanej roli. Jedną z nich jest Ford Ranger w wersji Platinum z silnikiem wysokoprężnym 3.0 EcoBlue Turbo o mocy 240 KM.

Ford Ranger Platinum. Nadwozie i wnętrze

Z przodu w oczy rzuca się ogromny grill z chromowanym wykończeniem. Klosze lamp z ciekawą sygnaturą LED dodają charakteru. Nakładki na zderzaki wykończone satynowym srebrnym kolorem doskonale komponują się z całością. Grafitowy lakier i felgi o bardzo ładnym wzorze dopełniają całości. To połączenie surowości, elegancji i wydajności sprawia, że ten model jest wyjątkowy na rynku samochodów typu pickup. Co prawda niektórzy producenci zauważyli, że klienci coraz częściej poszukują tego typu aut – surowe nadwozie pickup z eleganckimi dodatkami – ale na ulicach takie warianty wciąż stanowią rzadkość. A co znajdziemy we wnętrzu? W kabinie Forda Ranger Platinum odnajdziemy wiele interesujących detali, które stanowią wizytówkę najnowszych modeli marki Ford. Przykładem jest imponujący centralny wyświetlacz o przekątnej 12 cali, zainstalowany w pionowej orientacji na środku deski rozdzielczej. Równie obszerny jest ekran wirtualnych zegarów o przekątnej 12,4 cala. Obydwa wyświetlacze charakteryzują się wysoką jakością obrazu oraz atrakcyjną grafiką. Początkowo obsługa może sprawiać pewne problemy, ale wystarczy krótki trening i konfiguracja, aby szybko znaleźć interesującą opcję. Kabina utrzymana jest w charakterystycznym dla Forda minimalistycznym stylu. Wykorzystano materiały syntetyczne połączone z ekologiczną skórą. To połączenie może nie trafić w gust każdego, zwłaszcza osób ceniących estetykę i dbających o szczegóły, jednakże muszę przyznać, że ta niecodzienna mieszanka doskonale komponuje się z charakterem samochodu. Ford Ranger Platinum łączy w sobie klasyczną motoryzację z nowoczesnymi technologiami i widać to w wielu miejscach. Nie brakuje przycisków, ale większość opcji zaszyta jest w systemie pod ekranem dotykowym. Co jeszcze?

Na ogromną pochwałę zasługują fotele. Mają elegancki wygląd i oferują solidne wsparcie podczas jazdy przez zakręty i po nierównościach. Szczególnie przypadły mi do gustu diamentowe przeszycia, które wprowadzają do wnętrza odrobinę elegancji. To połączenie surowości, komfortu i estetyki sprawia, że Ford Ranger Platinum wyróżnia się na tle innych samochodów typu pickup. Reasumując, Ford Ranger w wersji wyposażenia Platinum jawi się jako pojazd niezwykle interesujący, zaskakująco ergonomiczny i komfortowy. Podczas jazdy po mieście doceniłem jego wygodę i względną ciszę. W trasie oraz w lekkim terenie, Ranger Platinum wykazał się doskonałym prowadzeniem. Pasażerowie również byli zadowoleni, chwaląc uchwyty, które okazały się przydatne w terenie. Podczas jazdy w trasie, pojazd zachowywał się cicho, a w mieście, mimo nierówności, komfort jazdy był zadowalający – z wyjątkiem większych wybojów, które prostsze zawieszenie nie było w stanie zniwelować. Gdyby nie duże gabaryty, wewnątrz Forda czułbym się jak w SUV-ie z nieco twardszym zawieszeniem. W trasie różnica była praktycznie nieodczuwalna.

Ford Ranger Platinum. Silnik, spalanie i wrażenia z jazdy

W Fordzie Ranger liczą się przede wszystkim zdolność do radzenia sobie w terenie i siła pociągowa. Auto zostało zaprojektowane tak, aby poruszać się sprawnie i mobilnie, nawet pod dużym obciążeniem. Posiada cztery tryby pracy napędów: 4A (automatyczna praca dyferencjałów), 2H, 4H oraz 4L, a także kilka trybów jazdy, co daje mnóstwo możliwości konfiguracji. Chociaż liczba dostępnych kombinacji może wydawać się przytłaczająca i nieco komplikować jazdę, to jednak każdy z nich ma swoje zastosowanie i pozwala dostosować pojazd do różnorodnych warunków. A jak to wszystko spisuje się w praktyce?

Ford Ranger z silnikiem 3.0 EcoBlue Turbo przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 8,7 sekundy, co jest imponującym wynikiem dla tego typu pojazdu. Możliwość dynamicznego ruszenia jest na wyciągnięcie ręki, jednak należy pamiętać, że nawet na suchej nawierzchni w trybie 2H (napęd na tylną oś) wysoki moment obrotowy może spowodować utratę przyczepności. W warunkach mokrych czy zimowych, zalecane jest użycie trybu 4A, który automatycznie dostosowuje rozdział momentu obrotowego, choć nadmierne przyspieszenie w zakręcie lub gwałtowna zmiana biegów może prowadzić do utraty stabilności. Warto mieć to na uwadze, bowiem kilkukrotnie miałem sytuację, w której pokonując dynamicznie zakręt, 10-stopniowa przekładnia na chwilę gubiła się i bezsensownie zmieniała biegi wytrącając auto z równowagi. Cóż – sportowa jazda nie jest domeną Rangera.

Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h, ale warto zauważyć, że powyżej 140 km/h stabilność jazdy może być już mniej pewna. Co do spalania, Ford Ranger Platinum oferuje umiarkowane zużycie paliwa, adekwatne do swojej klasy i możliwości:

spalanie w trasie 120-140 km/h: 9-10 l/100 km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 7-8 l/100 km;

spalanie w mieście 50 km/h: 10-12 l/100 km.

Ford Ranger Platinum. Ceny i wyposażenie

opcjonalny lakier – od 3200 do 3700 złotych;

dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia – 1300 złotych;

pakiet Technology 85 (system ostrzegania o ruchu poprzecznym, asystent cofania z przyczepą etc.) – 3500 złotych;

hardtop z oknami w kolorze nadwozia – 17 200 złotych etc.

Podsumowanie

rewelacyjne właściwości jezdne zarówno w terenie, jak i na drodze;

zaskakująco wysoki (jak na ten segment i charakter auta) komfort podroży;

fantastyczne wyposażenie i mnogość ustawień układu napędowego, zawieszenia itp.;

świetna kultura pracy, charakterystyka i przyzwoite spalanie silnika 3.0 EcoBlue Turbo 240 KM. Wady: gabaryty i linia auta wpływają na spory hałas przy wyższych prędkościach;

jakość materiałów i spasowania we wnętrzu pozostawia nieco do życzenia;

wysoka cena zakupu mocno doposażonych wersji.

Porównanie Ford Ranger 3.0 EcoBlue Turbo 240 KM (AT10) do wybranych konkurentów: Ford Ranger 3.0 EcoBlue Turbo 240 KM (AT10) SsangYong Musso Grand 2.2 D 202 KM (AT6) Toyota Hilux 2.8 D-4D 204 KM (AT6) Cena (zł, brutto) od 306 024 od 180 687 od 222 365 Typ nadwozia/liczba drzwi pickup/4 pickup/4 pickup/4 Długość/szerokość (mm) 5370/2028 5405/1950 5325/1855 Wysokość (mm) 1884 1855 1815 Rozstaw osi (mm) 3022 3210 3085 Maksymalna ładowność (kg) 864 1075 865 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 2486 2185 2345 Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Rodzaj silnika wysokoprężny wysokoprężny wysokoprężny Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 10-stopniowa automatyczna, 6-stopniowa automatyczna, 6-stopniowa Osiągi Moc (KM) 240 202 204 Moment obrotowy (Nm) 600 441 500 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,7 b.d. 10,7 Prędkość maksymalna (km/h) 180 183 175 Średnie zużycie paliwa (l/100km) 8,8 9,0 (WLTP) 9,2 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 230 237 (WLTP) 242 (WLTP)

