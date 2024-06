Olsztyn: Kolejne dwa perony oddane dla podróżnych

Kolejne dwa perony oddane dla podróżnych

Od dziś (9.06.2024 r.) podróżni mogą korzystać z pierwszego i drugiego peronu na dworcu Olsztyn Główny. Od wielu miesięcy perony te były zamknięte, a by dojść do kolejnych peronów, podróżni musieli pokonywać spory kawałek po tymczasowej, niezbyt wygodnej drodze. Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie Andrzej Puzewicz poinformował, że nowe perony są wyższe od poprzednich, dzięki czemu podróżnym łatwiej będzie wsiadać do wagonów. Dodał przy tym, że tak gruntownej modernizacji olsztyńska stacja nie przechodziła od połowy lat 80. XX w.