Rondo już funkcjonuje, ale szykują się kolejne problemy komunikacyjne w Ostródzie

Kolejne rondo zostało oddane do dyspozycji kierowców

Szykują się kolejne utrudnienia

To jednak nie koniec niezbędnych inwestycji. Jeszcze w tym roku planowana jest przebudowa mało funkcjonalnego ronda na styku ulic Olsztyńskiej, Drwęckiej i Niepodległości. Równolegle trwa niezwykle kosztowna przebudowa infrastruktury ostródzkiej stacji kolejowej. I tu zapowiadają się kolejne problemy, bowiem wymaga to pełnego remontu torowiska na terenie miasta i co za tym idzie, niezbędne będzie czasowe zamykanie przejazdów kolejowych. Teraz, kierowcy ostródzcy, jeszcze bardziej docenią budowę wiaduktu. Dla miasta była to inwestycja 50 – lecia…