Modernizacja portu we Fromborku nad Zalewem Wiślanym

Zakończenie prac w porcie we Fromborku

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka ocenił podczas uroczystości związanej z zakończeniem prac w porcie we Fromborku, że jest to wielka szansa dla rozwoju turystycznego i zwiększenia potencjału gospodarczego miasta. Zaznaczył, że pięknie wyremontowane nabrzeża, tor podejściowy i wszystko, co się znajduje w porcie będzie służyć tym, którzy z niego korzystają, osobom prowadzącym działalność rybacką i turystom.

Jak poinformował Urząd Morski w Gdyni, prace trwały od grudnia 2021 r. Przebudowa została sfinansowana z budżetu państwa z Programu Inwestycji Budowlanych.