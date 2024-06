Olsztyn: rok po ataku hakerskim przywrócono portal związany z kartą miejską

Przed rokiem serwery Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zostały zaatakowane, w efekcie czego przestały działać uliczne światła, system informacji na przystankach, kamery monitoringu, aplikacja i strona internetowa pomagająca podróżnym w korzystaniu z przejazdów komunikacją publiczną. Ponieważ w podobnym czasie doszło do identycznych ataków w miastach Portugalii i Hiszpanii kulisy ataku są wyjaśniane we współpracy z tymi krajami. Według nieoficjalnych informacji za atakiem na systemy komunikacji publicznej we wszystkich trzech krajach stali hakerzy z Rosji. "Z informacji, jakie przekazała nam policja wiemy, że dane pasażerów korzystających przed atakiem ze strony internetowej, czy aplikacji nie zostały wykradzione" - powiedział Koronowski.