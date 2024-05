Niecodzienny Dzień Dziecka – tylko na pokładzie Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej!

Żegluga Ostródzko – Elbląska Z okazji Dnia Dziecka przygotowała promocyjne rejsy dla dzieci i młodzieży

W dniu 3 czerwca:

Ostróda (czas trwania: ok. 1h)

Jezioro Drwęckie – rejs spacerowy: 19 zł/os.

Elbląg (czas trwania: ok. 1h)

Rzeka Elbląg – rejs spacerowy: 19 zł/os.

Buczyniec (czas trwania: ok. 3h)

Szlakiem Trzech Pochylni: 59 zł/os.

W dniu 3.06.24 r. na każde 10 biletów dla dzieci, jeden bilet dla opiekuna GRATIS!

Bilety możesz zarezerwować już teraz!

+48 89 670 92 24

[email protected]