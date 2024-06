Z cyklu, było i nie ma. Dwór w Tarpnie na Ziemi Zalewskiej

A może by tak do Jaśkowa? Miejsce na uboczu, dla koneserów mazurskich klimatów

Pałacyk w Tarpnie

Tarpno nie było wyjątkiem, sąsiadowało z majątkami w Girgajnach, Pozortach, Drynkach i Mazankach. Niedaleko było też do Bartek. Dwór w Tarpnie, podobnie jak sąsiadujący w Girgajnach, był położony nad jeziorem Niemoje, które pół wieku temu, przekształcono w stawy rybne.

Historia

Tarpno do roku ok. 1537 pozostawało pruską osadą zamieszkiwaną przez wolnych Prusów. Pierwsze wzmianki pisemne o wsi pochodzą z roku 1395. Pierwszym właścicielem Tarpna, jako całej osady został Jakub von Diebes, który wcześniej otrzymał z nadania władcy Prus księcia Albrechta wiele majątków ziemskich rozciągających się od Woryt poprzez Jarnołtowo, Budwity, Gumniska, Budyty, Bartno i Piotrowo, aż po las Rychlicki. W kolejnych latach dokupił między innymi Barty, Girgajny i Tarpno.

Majątek zmieniał przez wieki właścicieli, a w 1841 roku Tarpno z folwarkami Barty i Woryty, przejął Ludwig Friedrich Reichel, w 1861 nobilitowany, jako von Reichel.

W Tarpnie mieszkał i tworzył, Eduard Joachim von Reichel, który swoje książki podpisywał jako Joachim von Kürenberg, dramaturg, naczelny reżyser Opery w Bremie, pisarz. Jako przeciwnik narodowego socjalizmu, zmuszony został do emigracji w Szwajcarii. Będąc we Włoszech, w 1943 roku został tam aresztowany i uwięziony do 1945 roku w niemieckiej Twierdzy Landsberg w Bawarii. W okresie powojennym mieszkał w Hamburgu.