Nie zapłacił za zakupy, został zatrzymany przez policję

Do zdarzenia doszło w sobotę (23.03.2024 r.) w jednym z supermarketów na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Będąc w czasie wolnym od służby, policjant z Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie robił zakupy z rodziną. W pewnym momencie usłyszał krzyki i zauważył biegnące w stronę drzwi ekspedientki oraz uciekającego przed nimi mężczyznę. Kobiety krzyczały, że ukradł on towar i żeby się zatrzymał. Policjant wraz z innym klientem sklepu ruszyli za nim w pościg. Dogonili mężczyznę, jednak ten próbował się wyrwać. Krzyczał i wyzywał policjanta, próbując uciec i uniknąć odpowiedzialności.

W pewnym momencie zatrzymał się przy nich samochód, z którego wyszedł mężczyzna, jak się okazało, również funkcjonariusz KWP w Olsztynie. Pomógł w obezwładnieniu sprawcy kradzieży. Policjanci wezwali na miejsce patrol i przekazali ujętego mężczyznę w ręce umundurowanych funkcjonariuszy. Skradziony towar również wrócił do sklepu.