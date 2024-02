Mieszkaniec Olsztyna miał szpiegować na rzecz Rosji

Jak informują śledczy, oskarżony na zlecenie osób działających na rzecz rosyjskiego wywiadu, nawiązywał kontakt z polskimi oraz zagranicznymi politykami, w tym pracującymi w Parlamencie Europejskim oraz angażował ich do działań mających charakter propagandowy, dezinformacyjny oraz prowokacji politycznych. Za wszystko otrzymywał wynagrodzenie w gotówce.

Janusz N. donosił Rosjanom

Prokurator oskarżył go o szpiegostwo na rzecz służb specjalnych Federacji Rosyjskiej przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto zarzucił Januszowi N. również złamanie ustawy o narkomanii oraz podrabianie dokumentów. Grozi mu za to do 15 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany w 2021 roku

Do zatrzymania doszło pod koniec maja 2021 roku. W domu Janusza M. znaleziono mnóstwo dysków oraz 300 tys. zł w gotówce. Chętnie fotografował się także z aktywistami i politykami, a na swoim profilu na Twitterze publikował głównie opracowania ekonomiczne.