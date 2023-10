Likwidacja szkody. Najczęstsze błędy przy zgłaszaniu szkody z polisy OC

- Szkody najłatwiej zgłasza się przez internet. Można to zrobić w dostępnym na stronie ubezpieczyciela formularzu. Niektóre firmy udostępniają poszkodowanym także aplikacje do tzw. samodzielnej likwidacji szkód. Compensa umożliwia klientom samodzielną likwidację szkody w ramach ubezpieczeń majątkowych – komunikacyjnych, mieszkaniowych i NNW. Poszkodowany otrzymuje od nas SMS z linkiem do aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której przekazuje nam zdjęcia oraz dokumentację dotyczącą szkody. Podaje też numer konta do wypłaty. Następnie poznaje wycenę szkody, którą może zdalnie zaakceptować. Dzięki zastosowaniu tej ścieżki odszkodowanie może trafić do klienta w ciągu kilku godzin od zgłoszenia sprawy Świetnie sprawdza się to w przypadku niewielkich szkód, do których nie trzeba angażować rzeczoznawcy – zauważa Monika Lis-Stawińska z Compensy.