Konsekwencje rajdu bez uprawnień po ulicach Ostródy

W środę (03.04.2024r.) około godzimy 11:00 w miejscowości Ostróda na ul. Grunwaldzkiej policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. W trakcie sprawdzeń 35-letniego mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania.

WNIOSEK O UKARANIE DO SĄDU I BARDZO WYSOKA GRZYWNA – TO KONSEKWENCJE KIEROWANIA BEZ UPRAWNIEŃ

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjant obligatoryjnie kieruje wniosek o ukaranie do sądu wobec osoby, która zdecydowała się kierować pojazdem nie posiadając do tego wymaganych uprawnień. Następnie Sąd rozpoznający sprawę może nałożyć grzywnę nawet do 30.000 złotych. Sąd obligatoryjnie orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu na okres od 6 miesięcy nawet do 3 lat.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie