Rejestracja samochodu używanego kupionego w Polsce w 2024. Potrzebne dokumenty, opłaty - procedura krok po kroku Mariusz Michalak

Najpierw pojazd jest rejestrowany czasowo na 30 dni. Kierowca dostaje pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne, które pozwalają swobodnie poruszać się po drogach. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Rejestracja samochodu to procedura, która u wielu kierowców powoduje stres. Wszystko w obawie o to, że podczas wizyty w urządzi okaże się, że brakuje jakiegoś dokumentu. O czym trzeba pamiętać i co przygotować, aby zarejestrować samochód używany kupiony w Polsce?