Ubezpieczenie OC dla samochodu. Czy można nie płacić OC, gdy auto tylko stoi w garażu?

Kara za brak polisy OC do 1 lipca 2024 roku

Oznacza to, że zarejestrowane auto, które stoi w garażu i z którego nie korzystamy codziennie - także musi mieć wykupioną polisę OC.

Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika wprost: posiadacz zarejestrowanego w Polsce pojazdu musi być ubezpieczony (wyjątkiem jest posiadacz pojazdu historycznego, który ma czas na zawarcie umowy ubezpieczenia do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu).

Kara za brak polisy OC

Część kierowców brak obowiązkowego ubezpieczenia tłumaczy niewiedzą na temat konsekwencji, jakie mogą ich spotkać. Jednak jest także spora część właścicieli pojazdów, którzy brak przedłużenia ważności polisy OC uważają za sprytny sposób na oszczędzanie. Wciąż niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że jeżeli spowodują kolizję drogową i nie będą posiadali polisy OC, to kara będzie ich najmniejszym problemem, bo będą musieli zwrócić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego sumę, którą ten wcześniej wypłacił poszkodowanym w danym wypadku.

Kara za brak polisy OC do 1 lipca 2024 roku

Brak ubezpieczenia przez okres od 4 do 14 dni:

Brak ubezpieczenia przez okres dłuższy niż 14 dni:

auta osobowe — 8480 zł,

motocykle — 1410 zł,

ciężarówki — 12 730 zł.

Stawki te obowiązują do 1 lipca 2024 roku. Wtedy ponownie wzrośnie pensja minimalna (do 4300 zł), a co za tym idzie — wzrosną również kary za brak OC.

