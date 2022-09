Ile trzeba czekać na nowy samochód? Na te modele poczekasz najkrócej!

Na tę wiadomość nabywcy nowych aut czekali przynajmniej 12 miesięcy.

– Widzimy nieznaczną poprawę sytuacji na rynku jeśli chodzi o dostępność. Nie jest to jeszcze przełom, ale pierwsze symptomy powrotu do normalności. Zamówienia się stopniowo „rozkorkowują”, dzięki czemu samochody będą produkowane coraz szybciej. Oczywiście stanie się to pod warunkiem, że nie zaskoczą nas kolejne zdarzenia porównywalne do pandemii czy wojny – mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.