Auta używane. Samochody, które często zmieniają właścicieli mogą mieć jakieś wady ukryte!

Auta używane. Samochody premium mają najwięcej właścicieli

Auta używane. Co trzymamy najdłużej – podział na modele i marki

Auta używane. Częste zmiany właściciela mogą oznaczać ukryte problemy

Jeśli jakiś samochód zmienia właściciela wyraźnie częściej niż wskazuje na to statystyka, może to budzić wątpliwości co do jego jakości. Nawet nowsze pojazdy mogą mieć ukryte uszkodzenia powodujące awarie i kosztowne naprawy. Dlatego też eksperci motoryzacyjni zalecają weryfikację historii pojazdu, która ujawni listę poprzednich użytkowników.