Awaria akumulatora. To teraz największy problem kierowców!

Drugi co do wielkości automobilklub świata, niemiecki ADAC (pierwszy to amerykański AAA), opublikował najnowszy raport podsumowujący interwencje pomocy drogowej. Przypomnijmy – ADAC oprócz wielu różnych funkcji świadczy usługi pomocy drogowej w oparciu o własną, rozbudowaną flotę pojazdów.Okazuje się, że najczęstszą obecnie przyczyną wzywania pomocy drogowej ADAC jest… awaria akumulatora rozruchowego.

Co ciekawe – problem dotyczy zarówno pojazdów spalinowych, jak i elektrycznych, przy czym tych drugich - w nieco mniejszym zakresie.Warto wiedzieć, że pojazdy elektryczne także są wyposażone w małe akumulatory „rozruchowe” z tym, że służą one do aktywacji elektroniki po wejściu do pojazdu i odblokowaniu włącznika wysokiego napięcia. W razie awarii takiego akumulatora, elektryka nie da się uruchomić, nawet jeśli jest naładowany w 100%.