„Hej mamo, telefon wpadł mi do ubikacji” - kolejne fałszywe wiadomości. Mieszkańcy Ełku stracili pieniądze

Kolejne zgłoszenie o oszustwie

Oszuści wykorzystują różne metody, by wyłudzić pieniądze. Policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o oszustwie przez aplikację do komunikacji. Kobieta dostała wiadomość: „Hej mamo, telefon wpadł mi do ubikacji…”. Potem pojawiła się prośba o przelanie pieniędzy. Bo skoro nie działa telefon, to i aplikacja bankowa. A trzeba pilnie zrobić opłaty. Akurat tak się złożyło, że dorosła córka mieszka w innym miejscu, rozpoczęła nową pracę, więc to rodzicom też uwiarygodniło tę sytuację. Chcąc pomóc przelali na podane konto ponad 3700 złotych.

Dopiero potem kobieta zadzwoniła do swojej córki i wtedy zorientowała się, że to nie ona do niej pisała.

Komenda Powiatowa Policji w Ełku: