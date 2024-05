Światowej sławy dzieła impresjonistów zobaczymy w Olsztynie

TYLKO PRZEZ 2 DNI!

11-12 maja 2024 roku, „AQUASFERA”- OSiR Olsztyn, al. Piłsudskiego 69b.

Co zobaczymy?

NFORMACJA O ZWIEDZANIU:

Zwiedzanie wystawy rozpoczyna krótkie wprowadzenie w jaki sposób oglądać obrazy by zobaczyć wszystkie ich walory.

Orientacyjny czas zwiedzania wystawy wraz z wykładem to ok. 60 minut.

Wskazany na bilecie dzień i godzina oznacza czas rozpoczęcia wprowadzenia – omówienia sposobu oglądania oraz przyzwyczajenia mózgu do przetwarzania obrazów w 3D – ok. 10 minut. Zapraszamy do przybycia ok. 15 minut wcześniej przed wskazaną godziną na bilecie.

Przy wejściu na teren wystawy należy odebrać jednorazowe okulary 3D.