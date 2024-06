Ełk dołączył do programu „eV City powered by Volvo”

Ełk to jedno z pierwszych miast w Polsce, które dołączyło do „eV City powered by Volvo” – programu mającego na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, promocję elektromobilności i zeroemisyjny transport. Idea ta realizowana będzie poprzez rozbudowę infrastruktury stacji szybkiego ładowania oraz, w ramach funduszu grantowego, realizację inicjatywy polepszającej jakość życia lokalnej społeczności.

Podpisanie porozumienia (listu intencyjnego) pomiędzy miastem Ełk, a firmą Volvo Car Poland Sp. z o.o. odbyło się dzisiaj (21 czerwca) w Urzędzie Miasta Ełku. Dokument podpisał prezydent Tomasz Andrukiewicz oraz Adam Roguski – Dyrektor ds. rozwoju handlu detalicznego i biznesu w Volvo Car Polska. Na spotkaniu obecny był także Damian Prystrom – Dyrektor Zarządzający autoryzowanego dealera Volvo Nord Auto w Białymstoku i Olsztynie.