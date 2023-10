Małgorzata Kopiczko: Bardzo ważna inwestycja dla regionu Warmińsko-Mazurskiego [WIDEO]

W podróż koleją przez Mazury po nowym torze

Linia kolejowa nr 38 zmienia się dla podróżnych z woj. warmińsko – mazurskiego oraz dla turystów. Mieszkańcy tej części regionu szybciej i wygodniej dojadą do stolicy województwa. Po zakończeniu wszystkich prac podróż koleją z Ełku do Olsztyna zajmie poniżej 2 godzin.

Od marca 2022 r. realizowane są prace na odcinku Ełk – Giżycko. W poniedziałek, 2 października, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację i elektryfikację następnego odcinka: z Giżycka do Korsz. Prace wykona firma Torpol S.A.

Kolej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego staje się coraz bardziej przyjazna podróżnym. Realizowane inwestycje zachęcają do wyboru tego środka transportu, który umożliwia szybkie, bezpieczne i wygodne dojazdy do pracy lub szkoły. Mieszkańcy krainy Wielkich Jezior Mazurskich zasługują na transport przyjazny środowisku, co zapewni elektryfikacja trasy z Ełku do Korsz – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.