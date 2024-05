Fundusze Europejskie wspierają rozwój miast – ekologiczna inwestycja w Olsztynie

„Kiedy przygotowywaliśmy strategię rozwoju transportu publicznego, zapytaliśmy naszych mieszkańców, jakim transportem publicznym chcieliby się w Olsztynie poruszać. I wtedy padł pomysł, żeby przywrócić tramwaje. To był rok 2003/2004. Mając możliwość skorzystania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej we współpracy z ówczesnym Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zdecydowaliśmy się na realizację pierwszego projektu w latach 2007–2013” - opowiada Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna w latach 2009-2024.

W pierwszej perspektywie powstały trzy linie tramwajowe z podwójnym torowiskiem o łącznej długości ok. 11,5 km, zakupiono 15 składów tramwajowych o charakterystycznej limonkowej i srebrnej barwie, a także zbudowano zajezdnię na 18 składów. Z tych linii dziennie korzystało 20 tys. pasażerów. Jak podkreśla Andrzej Karwowski z Urzędu Miasta Olsztyna, kierownik Jednostki Realizującej Projekt V, która odpowiada za rozbudowę sieci tramwajowej, mimo że linie tramwajowe to ułamek procenta wszystkich linii komunikacyjnych w mieście, jednocześnie to aż 20 proc. przewozów wszystkich linii dziennych.