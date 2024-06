Czy język dawnych Prusów nadal istnieje? Wyjaśniamy

Prusowie, zamieszkiwali teren południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku, czyli obecne tereny województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, oraz Okręg Królewiecki i część Litwy. Były to ludy bałtyckie, przez Rzymian określani jako Estowie, z którymi utrzymywali wymianę handlową.

Skąd się Prusowie wzięli?

Początek zagłady

Jedno jest niewątpliwe, we wczesnym średniowieczu, ciągłe, wzajemne utarczki graniczne z ziemiami słowiańskimi, sprowadziły na Prusów zagładę. Niedający sobie rady z łupieżczymi wycieczkami Prusów na Mazowsze, Książę Konrad Mazowiecki, podjął decyzję o ściągnięciu Zakonu Najświętszej Marii Panny dla wsparcia w walkach z Prusami.

Transformacja

Obyczaje i język Prusów znamy dopiero dzięki opisom krzyżackim. To wtedy postały pierwsze słowniczki, niezbędne do procedur dyplomatycznych, opisy obyczajów i dokumenty biurokratyczne. Zgaszono, co i rusz wzniatane powstania, ziemie Prusów spustoszyła wojna. Pruscy notable, skusili się na korzystne nadania ziemskie i coraz chętniej współpracowali z Państwem Zakonnym, przechodząc wraz z poddanymi na chrześcijaństwo, które jakby nie patrzeć, stanowiło wielki skok cywilizacyjny, podobnie jak wcześniej u Słowian.