Zwolnienia grupowe w Michelin? Firma dementuje informacje

Rzecznik poinformował PAP, że produkcja opon do samochodów ciężarowych będzie wygaszona w olsztyńskim zakładzie z powodu sytuacji na rynku opon ciężarowych w Europie.

- poinformował Staszałek.

Podkreślił jednocześnie, że decyzja ta nie pociąga za sobą zwolnień pracowników.

Powołując się na anonimowe źródła media informują o zamiarze zwolnienia z olsztyńskiej fabryki 500 osób.

"Nie jest to prawda. Każda z osób pracujących w zakładzie opon ciężarowych dostanie propozycję pracy na adekwatnym stanowisku odpowiadającym jej kompetencjom i doświadczeniu w innych zakładach - czy to produkcji opon do aut osobowych, czy do maszyn rolniczych, oczywiście w Olsztynie. Warunki zaproponowane pracownikom zakładu opon ciężarowych w innych zakładach nie będą gorsze niż obecne"