Kolumbijczycy pracowali "na czarno” pod Elblągiem

Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poinformował w piątek PAP, że w trakcie kontroli funkcjonariusze zweryfikowali legalność pracy świadczonej przez 20 Kolumbijczyków. Okazało się, że wszyscy świadczyli pracę nielegalnie. Cudzoziemcy nie mieli wymaganych na wykonywanie pracy zezwoleń oraz umów.

"Wobec pracodawcy oraz cudzoziemców z uwagi na popełnione wykroczenia zostaną skierowane wnioski o ukaranie do elbląskiego sądu. Pracodawcy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł. Dodatkowo wobec pracujących +na czarno+ cudzoziemców zostaną podjęte kroki w celu wydania im decyzji o zobowiązaniu do powrotu" - zaznaczył.

Przekazał również, że specjaliści do spraw cudzoziemców z Morskiego Oddziału SG obserwują w ostatnim czasie na swoim terenie wzrastający napływ na polski rynek pracy cudzoziemców pochodzących z Ameryki Łacińskiej i Południowej.

Źródło: PAP

