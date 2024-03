Profesor historii z Olsztyna skazany na 5 lat więzienia za zbrodnię VAT-owską

Uzasadniając wyrok, sędzia Gadecki mówił, że firma żony Jana G., której on był pełnomocnikiem, wystawiała faktury za fikcyjne usługi związane m.in. ze świadczeniem szkoleń, rekrutacją pracowników, zdobywaniem klientów na instalacje fotowoltaiczne, wypożyczaniem szalunków na budowy czy pozyskiwaniem kupców na ziemię .

Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że Jan G. wystawiał fałszywe faktury

– powiedział sędzia, argumentując, że już to świadczy o tym, że faktury odnosiły się do nierealnej działalności. Firmy, którym G. wystawiał faktury przelewały na jego konto pieniądze, on potrącał 9 proc. prowizji i oddawał im przelane kwoty. Proceder ten służył oszustwom podatkowym związanym z podatkiem VAT. W sumie firma żony G. miała wystawić ponad 600 faktur.

Żonę Jana G. – Joannę Ś., sąd skazał na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Uznał, że była ona tzw. słupem i miała świadomość tego, że zarejestrowana na nią firma działa niezgodnie z prawem.