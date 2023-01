Znane marki odzieżowe pod lupą UOKiK. Podany skład ubrań nie zawsze był zgodny z rzeczywistością. Jak sprawdzić jakość odzieży?

Z informacji UOKIK wynika, że ostatnia kontrola ubrań marek Lord i Lavard wykazała, iż ze zbadanych:

Dużą część obu marek stanowią ubrania wpisujące się w klasyczną modę męską - garnitury, marynarki, płaszcze.

- Prawidłowa informacja ma kluczowe znaczenie, by ocenić, czy oferowana cena jest adekwatna do wartości jakościowej i użytkowej produktu. Ma to również wpływ na prawidłową eksploatację i konserwację danego wyrobu. Gdyby konsument wiedział, że w marynarce „wełnianej” nie ma ani grama wełny, mógłby odstąpić od zakupu bądź inaczej konserwować produkt. Aby zapewnić konsumentom dostęp do rzetelnej informacji, będziemy coraz częściej wykorzystywać ustalenia Inspekcji Handlowej i wyniki badań laboratoryjnych do prowadzenia postępowań wobec nieuczciwych przedsiębiorców – podkreśla Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.