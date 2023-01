Sztuczne obniżanie cen. UOKiK sprawdza, jak przedsiębiorcy stosują się do przepisów dyrektywy Omnibus. Na celowniku największe firmy OPRAC.: Maciej Badowski

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus, której jeden z najważniejszych zapisów dotyczy transparentnego informowania o obniżkach cen. Inspekcja Handlowa rozpoczyna kontrole w 6 sieciach handlowych, a do ok. 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości. – Od początku monitorujemy praktyki dotyczące wdrożenia nowych przepisów. Widzimy już, że nie wszyscy przedsiębiorcy się do nich dostosowali – mówi prezes UOKiK.