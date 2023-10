Zmiana czasu na zimowy w 2023 roku. Kiedy jest i jaki ma wpływ na podróżowanie? Dowiedz się, kiedy przestawiamy zegarki

Zmiana czasu w 2023 roku

Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2023 roku wypada w ostatnią sobotę października, czyli w nocy z 28 na 29 października – zegarki cofną się wtedy z godziny 3:00 na godzinę 2:00 sprawiając, że tej nocy będziemy spać o godzinę dłużej. Co ciekawe, w innych krajach godziny zmiany mogą różnić się od siebie w zależności od położenia – co to oznacza? Wskazówki zegarów mogą się cofnąć o godzinach: 23:00, 1:00, 2:00, 3:00 lub 4:00, w zależności od strefy czasowej.

W których krajach nie obowiązuje zmiana czasu na zimowy?

Zmiana czasu na zimowy – jaki ma wpływ na podróżowanie?

Jak wszystko, zmiana czasu ma swoje wady i zalety, choć tych pierwszych wydaje się być znacznie więcej. Zmiana czasu na zimowy, tak jak i potem na letni, wiąże się z reorganizacją życia obywateli państw, w których wciąż przestawiana jest godzina – ludzie zmuszeni są do zmiany codziennych przyzwyczajeń, dotyczących m.in. snu. To może przyczynić się do ich gorszego samopoczucia i wiązać się z poważnym obniżeniem nastroju, w skrajnych przypadkach mogącym prowadzić nawet do depresji.