Dzisiejszej nocy przechodzimy z czasu zimowego na letni Wojciech Szymaniak

Zmiana czasu letniego zbliża się, ale czy to już czas na pożegnanie z reliktem przeszłości? Dzisiaj w nocy o godzinie 2:00, przesuniemy wskazówki zegarów o godzinę do przodu, przechodząc tym samym do czasu letniego. Jest to rytualna zmiana, która od lat towarzyszy naszym życiom, choć coraz częściej poddawana jest dyskusji pod kątem swojej przydatności.