Z portu Olsztyn-Mazury uruchomione zostanie latem połączenie czarterowe do Albanii Mateusz Bagieński

Archiwum NaM

Jak poinformował w środę rzecznik Portu Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski, loty czarterowe do albańskiej stolicy – Tirany, będą realizowane w każdy czwartek od 20 czerwca do 29 sierpnia 2024 roku. To druga, po tureckiej Antalyi, destynacja tego touroperatora, dostępna bezpośrednio z warmińsko-mazurskiego portu.