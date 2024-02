Około godz. 13.30 do Krutyni na Mazurach przyleciał pierwszy bocian - poinformował w mediach społecznościowych Mazurski Park Krajobrazowy. Bocian zjawił się dobę wcześniej, niż przed rokiem. Jest to ptak, który od trzech lat zjawia się na Mazurach wcześniej, niż inne bociany.

Pierwszy bocian przyleciał do mazurskiej Krutyni

Historia bociana, który ponownie jako pierwszy przyleciał do Krutyni jest niezwykła - jest to ptak, który w 2018 roku jako pisklę został z Kętrzyna przywieziony do ośrodka rehabilitacji bocianów przy Mazurskim Parku Krajobrazowym. Tam został odchowany, zaobrączkowany i wypuszczony na wolność. W ubiegłym roku, gdy szybkość jego przylotu na Mazury wzbudziła dyskusje, gdzie zimował i przebywał, bocian ponownie został odłowiony i założono mu nadajnik GPS. Nadawany z niego sygnał wykazał, że bocian z Krutyni wcale nie zimował w Europie - odpoczywał w Egipcie, a kilka tygodni spędził w Izraelu.