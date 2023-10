Wybory 2023: Oni zdobyli mandat. Zobacz pełną listę nowych posłów. Okręgi 34 i 35

Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek wyniki wyborów do Sejmu ze 100 procent obwodowych komisji. Według nich, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 procent głosów. Na drugim miejscu z wynikiem 30,70 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Ostatnie miejsce podium należy do Trzeciej Drogi, na którą swój głos oddało 14,40 proc. wyborców.

Swoją reprezentację w Sejmie będą miały również Nowa Lewica - 8,61 proc. i Konfederacja - 7,16 proc. Progu wyborczego nie przekroczyli Bezpartyjni Samorządowcy, którzy uzyskali 1,86 proc. głosów.

Dzięki takim wynikom Prawu i Sprawiedliwości przypadną 194 mandaty, Koalicji Obywatelskiej - 157, Trzeciej Drodze - 65, Nowej Lewicy - 26, a Konfederacji - 18.

Kto konkretnie wywalczył poszczególne mandaty? Poniżej publikujemy pełną listę nowych posłów.

Okręg nr 34 – Elbląg

Prawo i Sprawiedliwość:

Koalicja Obywatelska:

Trzecia Droga: