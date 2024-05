Sejmik woj. warmińsko-mazurskiego nie może uzgodnić obsady stanowisk, nadal nie mamy Marszałka

Sejmik woj. warmińsko-mazurskiego przerwał obrady do następnego wtorku. Radni nie wybrali ani marszałka, ani przewodniczącego sejmiku. Powodem jest brak porozumienia koalicyjnego - poinformowali zgodnie politycy KO i PSL.

Koalicja między naszymi ugrupowaniami jest pewna, natomiast trwają uzgodnienia co do składu zarządu - ilościowego i jakościowego" - powiedział PAP dotychczasowy marszałek Marcin Kuchciński i dodał, że rozmowy koalicyjne "toczą się na wyższym szczeblu". Przyznał, że - w jego ocenie - "stanowisko marszałka wydaje się uzgodnione"

W poprzedniej kadencji sejmiku PSL do październikowych wyborów miał marszałka (był nim Marek Brzezin), po wyborach marszałkiem został Marcin Kuchciński.