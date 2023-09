Janusz Cieszyński: cała Polska jest strefą ekonomiczną (Wideo)

To pokazuje, że strategia Orlenu to nie jest tylko zarabianie, ale to jest też wrażliwość społeczna i biznes, który jest prawdziwie odpowiedzialny za region, za wszystkich mieszkańców Polski. Bardzo się cieszę, że mamy tę inwestycję i czekamy na kolejne.

To jest inwestycja, która można powiedzieć, że rozbija bank i dlatego bardzo się cieszę, że PKN Orlen, pod dowództwem pana prezesa Daniela Obajtka zdecydował się zainwestować tu ponad 800 milionów złotych, a w połączeniu z 2 inwestycją, czyli nowoczesną bio gazownią, to jest ponad miliard złotych, który na Warmię i Mazury trafi od naszego flagowego państwowego koncernu.

Daniel Obajtek zapowiedział jednak, że to nie koniec inwestycji związanych z produkcją biopaliw w Kętrzynie. "Analizujemy budowę instalacji do biodiesla, tak żeby olej rzepakowy od razu przesunąć na produkcję biodiesla. To oczywiście będzie w późniejszym czasie niż dwa lata, ale tu powstanie mała biorafineria" - powiedział.

Strategia Orlenu zakłada zwiększenie w ciągu 6 lat, produkcji biododatków do paliw z 1,2 mln ton rocznie do 3 mln ton rocznie. Jak zaznaczył, koncern planuje zainwestować w sektorze biopaliw 15 mld zł.

Cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Cała Polska jest strefą, która wita inwestycje wita miejsca pracy takie jak właśnie te, które tu powstało.

Inwestycja Orlen Południe oznacza nowe perspektywy rozwoju Kętrzyna i regionu.

W trakcie konferencji Obajtek przypomniał o innych inwestycjach firmy związanych z produkcją biopaliw. Wskazał na rafinerię w Trzebini, która produkowała niecałe 150 tys. ton biodiesla, a dziś jest to ok. 300 tys. ton. Dodał, że ta rafineria jest obecnie modernizowana tak by stać się biorafinerią. Zwrócił uwagę także na rafinerię w Jedliczach, gdzie za 1,1 mld zł budowana jest instalacja do produkcji bioetanolu.