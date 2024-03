Wilczy Szaniec otwarty w Wielkanoc

"Wilczy Szaniec" to miejsce, z którego przez 800 dni Hitler dowodził losami II wojny światowej. Hitler zaczął w niej urzędować po napaści na Związek Sowiecki - okolice, w których ulokowano kwaterę należały do III Rzeszy, a jednocześnie były w miarę blisko frontu.

To w "Wilczym Szańcu" doszło do nieudanego zamachu na Hitlera, którego dokonał Stauffenberg, tu zapadła decyzja m.in. krwawym rozprawieniu się z Powstaniem Warszawskim. Do Gierłoży przyjeżdżali stronnicy Hitlera m.in. Mussolini.

Kwatera została wysadzona przez armię III Rzeszy 24 stycznia 1945 roku, gdy kilkadziesiąt kilometrów dalej była już Armia Czerwona.

Przez wiele lat kwatera znajdowała się w prywatnych rękach, leśnicy odzyskali ją po sądowej batalii i przejęciu komorniczym w 2017 roku.

Źródło: PAP

